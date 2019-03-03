«Евровидение-2019»: Киев может передумать

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На Украине допустили пересмотр решения по «Евровидению» 

Рамблер 28 минут назад
Украина может пересмотреть свое решение об отказе от участия в песенном конкурсе «Евровидение-2019».
Вице-премьер страны Вячеслав Кириленко написал в своем Твиттере, что находит его преждевременным. Изменить все можно и сейчас, однако «это находится в компетенции Общественного ТВ», отмечает он.
По мнению Кириленко, в ситуации массовых отказов участников отборочного конкурса участвовать в «Евровидении», Национальная общественная телекомпания Украины (НОТУ) приняла преждевременное решение отказаться от участия вообще.
«Преждевременное. Потому что еще время было и есть, и принято решение относительно другого конкурсанта, по другому способу отбора или как угодно, и возможности для этого есть уставные и законные. То есть общественный вещатель может сам определять», — сказал Кириленко.
23 февраля на Украине прошел отборочный конкурс на «Евровидение-2019», на нем победила певица Maruv. Условия контракта с НОТУ предусматривали запрет на выступления в России и другие ограничения. В итоге исполнительница отказалась от участия в конкурсе, не захотев превращать участие в нем в промоакции политиков своей страны.
Комментарии29
Шоу-бизнес , Видео , Украина , Вячеслав Кириленко
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