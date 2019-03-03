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Отец Децла сделал заявление о наследстве рэпера 

Вечерняя Москва 14 минут назад
Фото: @alexandertolmatskiy
В семье рэпера Децла разгорается скандал вокруг его наследства. Ранее вдова исполнителя Юлия Толмацкая заявляла, что отец умершего объявил ей войну. По ее мнению, родители Децла решили забрать себе и права на творческое наследие музыканта, и его сына.
В ответ на это отец Дэцла, Александр Толмацкий, сделал заявление о наследстве покойного. Он напомнил о том, что вместе с матерью рэпера, Ириной, неоднократно заявлял, что все средства от реализации творческих произведений музыканта получит его сын Антоний.
Кроме того, Толмацкий подчеркнул, что он с бывшей супругой никогда не думал о том, чтобы забрать внука у его матери. По его словам, родители умершего, наоборот, шли навстречу Юлии и даже предложили ей открыть счета в банке для нее и для Тони. Однако она отказалась от помощи, о чем Александр сильно сожалеет.
Также он выразил желание, чтобы Юлия все-таки вписала Децла в свидетельство о рождении сына, поскольку он не числится в документе как отец Тони.
— Ей нужен скандал… она настраивает внука против нас, — написал Толмацкий в своем профиле в Instagram.
Какие цели преследует на самом деле невестка, Толмацкий с бывшей женой пока не разобрались, добавил он.
Децл (Кирилл Толмацкий) умер от остановки сердца 3 февраля.
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Шоу-бизнес , Кирилл Толмацкий
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