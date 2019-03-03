Отец Децла сделал заявление о наследстве рэпера

В семье рэпера Децла разгорается скандал вокруг его наследства. Ранее вдова исполнителя Юлия Толмацкая заявляла, что отец умершего объявил ей войну. По ее мнению, родители Децла решили забрать себе и права на творческое наследие музыканта, и его сына.

В ответ на это отец Дэцла, Александр Толмацкий, сделал заявление о наследстве покойного. Он напомнил о том, что вместе с матерью рэпера, Ириной, неоднократно заявлял, что все средства от реализации творческих произведений музыканта получит его сын Антоний.

Кроме того, Толмацкий подчеркнул, что он с бывшей супругой никогда не думал о том, чтобы забрать внука у его матери. По его словам, родители умершего, наоборот, шли навстречу Юлии и даже предложили ей открыть счета в банке для нее и для Тони. Однако она отказалась от помощи, о чем Александр сильно сожалеет.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Alexander Tolmatskiy (@alexandertolmatskiy) 2 Мар 2019 в 10:51 PST Также он выразил желание, чтобы Юлия все-таки вписала Децла в свидетельство о рождении сына, поскольку он не числится в документе как отец Тони.

— Ей нужен скандал… она настраивает внука против нас, — написал Толмацкий в своем профиле в Instagram.

Какие цели преследует на самом деле невестка, Толмацкий с бывшей женой пока не разобрались, добавил он.