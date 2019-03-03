Волочкова расплакалась из-за Цискаридзе

Балерина Анастасия Волочкова рассказала, как доводил ее Николай Цискаридзе в свое время. Но при этом светская львица признала, что именно артисту она обязана головокружительной карьерой.

Две звезды Большого театра встретились в эфире передачи "Секрет на миллион". Николай Цискаридзе и Анастасия Волочкова рассказали о закулисье театральной сцены и признались, что долгое время не общались, пишет "Экспресс-газета".

Цискаридзе признался, что восхождение примы-балерины в Москве — исключительно его заслуга.

"Родные подтвердят, что во многом благодаря моей легкой беседе с Настей, ее судьба изменилась, и она оказалась в Большом театре. И как старший товарищ, я ей всегда делал профессиональные замечания. И так случилось, что Настя со мной разошлась в профессиональном взгляде, а так как я человек язвительный, я не мог не задеть ее. Мы перестали разговаривать", — рассказывает Цискаридзе.

Волочкова подтвердила, что долгое время после той размолвки они с Николаем не общались. Но когда из Большого театра Анастасию начали увольнять, она не ожидала, что именно Николай вступится за нее. Балерина со слезами на глазах вспомнила ту историю.

"Вот тогда Коля протянул мне руку и, честно, я этого не ждала", — признается Настя.

Цискаридзе добавил, что к нему поступали предложения от непорядочных людей — ему предлагали сказать о Волочковой весьма неприятные вещи.