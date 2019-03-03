Чичерина предложила Цукербергу «убиться башкой об стену»

Чичерина назвала Facebook оружием разведки США. «Цукерберг, убейся башкой об стену»

Администрация Facebook запретила певице Юлии Чичериной публиковать записи в течение 30 дней. Артистка из Екатеринбурга размещала на странице информацию о ситуации на Украине . После этого Чичерина написала во «ВКонтакте» о том, что считает соцсеть «психическим оружием разведки США ».

«Мы удалили вашу публикацию за враждебные высказывания или символы, так как это противоречит нашему Community Guidelines. Если вы снова нарушите Руководство сообщества, доступ к вашему аккаунту может быть ограничен или заблокирован», — говорится в сообщении, которое Чичерина получила от администраторов.

После этого ее аккаунт был заблокирован на 30 дней. Если нарушения повторятся, этот срок будет продлен.

Певица резко отреагировала на такое решение.

«Цукерберг [Марк, руководитель компании Facebook Inc.], убейся башкой об стену»; «Быстро разблокировал и покаялся»; «Просто знайте: ФБ это психическое оружие разведки США. На его счету уже несколько революций и множество смертей»; «Социальные сети Цукерберга это угроза для всех государств», — написала она на своей странице во «ВКонтакте».

Подписчики артистки поддержали ее, приложив скриншоты своих постов, которые были заблокированы администрацией соцсети.

«Юлия комментариев давать не будет. Все, что она хотела сказать, там написано», — пояснил «URA.RU» представитель Чичериной Олег Гененфельд.