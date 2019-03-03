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Пьеха объяснила, почему ее возят в инвалидном кресле 

РИА Новости + ещё 4 21 минуту назад
Фото: РИА Новости
Народная артистка СССР Эдита Пьеха в беседе с телеканалом РЕН ТВ прокомментировала появившиеся в СМИ фотографии, на которых ее везут в кресле-коляске.
По словам Пьехи, кресло не является "инвалидным".
"У меня болит спина, когда хожу. Мне вызывают помощника, я сажусь, вместо того чтобы идти большое расстояние. И меня везут, как королеву", — пояснила она.
Певица подчеркнула, что не видит в этом ничего зазорного.
"Если есть возможность прокатиться по перрону в кресле, я не отказываюсь, это в помощь спине", — отметила Пьеха.
Она добавила, что чувствует себя "терпимо" и может передвигаться и без кресла-коляски.
ИА НЕВСКИЕ НОВОСТИ
Эдита Пьеха — советская и российская эстрадная певица, актриса, народная артистка СССР, а также лауреат многих отечественных и зарубежных эстрадных конкурсов.
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Шоу-бизнес , Эдита Пьеха , РЕН ТВ
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