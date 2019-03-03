Пьеха объяснила, почему ее возят в инвалидном кресле

По словам Пьехи, кресло не является "инвалидным".

"У меня болит спина, когда хожу. Мне вызывают помощника, я сажусь, вместо того чтобы идти большое расстояние. И меня везут, как королеву", — пояснила она.

Певица подчеркнула, что не видит в этом ничего зазорного.

"Если есть возможность прокатиться по перрону в кресле, я не отказываюсь, это в помощь спине", — отметила Пьеха.

Она добавила, что чувствует себя "терпимо" и может передвигаться и без кресла-коляски.

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Эдита Пьеха — советская и российская эстрадная певица, актриса, народная артистка СССР, а также лауреат многих отечественных и зарубежных эстрадных конкурсов.