Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Барановская впала в истерику на съемках телешоу 

Дни.ру + ещё 1 2 часа назад
Фото: Дни.ру
Юлия Барановская поделилась переживаниями по поводу своих отношений с сыном — мальчик втайне от матери завел домашнего питомца. Причем довольно необычного — большую тропическую улитку по кличке Роналду.
Барановская же призналась, что ей было бы гораздо спокойнее, если бы дома жила кошка или собака, но Арсений категорически отказывается заводить такого "скучного" питомца. Теперь он хочет змею.
Юлия же боится змей до паники.
"Он их так искренне любит, я иногда даже ревную. Но я не могу пока справиться с фобией. Это так сложно, — рассказала Юлия. — У меня сводит руки и ноги, а всё, что я могу делать — это орать при виде змей…"
На съемках телепрограммы "Живая жизнь" Барановская решила пойти на эксперимент и сходить с сыном в террариум. Но подружиться со змеями у телеведущей не получилось — при виде животных на буквально впала в истерику.
Впрочем, компромисс с Арсением они все же нашли, остановившись на гекконе, которого Юлия боится все-таки намного меньше, чем змей.
Дни.ру: последние новости
"Вылили тонны грязи": Валерию затравили за поддержку Зеленского "Не прошло и 40 дней": вдове Децла ищут нового мужа Волочкова расплакалась из-за Цискаридзе
Комментарии2
Шоу-бизнес , Юлия Барановская
Читайте также
Видео
«Я в отчаянии»: сын жертвы «Новичка» обратился к Путину
В мире
Развода не будет? Избитая жена простила Башарова
Шоу-бизнес Статьи
Crew Dragon пристыковался к МКС
Наука и техника
Отец Децла жестко ответил вдове сына
Шоу-бизнес
Дымоход раздавил иномарку мужа российского судьи
Происшествия
Россия помешает США в Венесуэле
Политика Латинская Америка
Москва ответила на обвинения по Крымскому мосту
Политика Статьи
Чичерина предложила Цукербергу «убиться башкой об стену»
Шоу-бизнес
Отец жестоко убившего свою семью в Москве сделал заявление
Происшествия
В Москве сносят «Олимпийский»
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение