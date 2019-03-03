«Начался скандал»: почему Валерия удалила пост о Зеленском

Народная артистка России Валерия рассказала, почему удалила из инстаграма пост, в котором заявила, что проголосовала бы за шоумена Владимира Зеленского на выборах президента Украины , будь она гражданкой этой страны. По словам певицы, подписчики устроили скандал в комментариях под записью.

Певица Валерия рассказала, что побудило ее удалить со своей страницы в инстаграме пост с поддержкой кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского: ранее она заявила, что проголосовала бы за шоумена, если была бы гражданкой его страны. Народная артистка России аргументировала это тем, что творческий человек может повлиять на «беспредел», который происходит на Украине. По словам певицы, в комментариях под этим признанием разразился настоящий скандал с критикой ее политических взглядов.

«Друзья, удалила предыдущий пост, потому что меньше всего я бы хотела, чтобы на моей странице люди начали ссориться. А я всего лишь выразила свое мнение о том, что верю в объединяющую силу искусства и право артистов выступать для людей разных политических взглядов. И пусть справедливость восторжествует», — написала Валерия.

Между тем за месяц до выборов президента Украины кандидат Владимир Зеленский является лидером президентского рейтинга: по данным опроса центра социальных исследований «София», проведенного с 20 по 26 февраля, за шоумена готовы проголосовать 18,3% опрошенных украинцев. На второй строчке оказалась Юлия Тимошенко , за которую проголосовали бы 15,4% граждан, а действующий глава государства Петр Порошенко опустился на третье место с 12,1%. Четвертое место предвыборного топа занял один из основателей партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрий Бойко , которому отдали 11,2% предварительных голосов.

Фамилия Зеленского фигурирует в СМИ ежедневно: накануне стало известно о появлении в интернете фотожабы с изображением шоумена без зуба. Пользователи социальных сетей раскритиковали Владимира за громкое заявление «зуб даю», которое он произнес в эфире шоу телеканала «1+1». Кандидат в президенты был гостем на программе «Право на власть» и клятвенно пообещал вернуться для участия в следующем выпуске.

Однако на съемки следующего эпизода передачи шоумен не пришел — ведущая разговаривала с ним по видеосвязи.

Граждане Украины посчитали невыполнение обещания недостойным поступком для будущего президента, сообщают «Украинские новости». Позже на основе высказывания Зеленского в сети стали появляться осуждающие записи, мемы и фотожабы, на которых шоумена «лишили» зубов.

Ранее в сторону Зеленского было направлено еще одно обвинение: заместитель секретаря Совета нацбезопасности и обороны Украины Олег Гладковский заявил, что кандидаты Владимир Зеленский и Юлия Тимошенко распространяют компромат против действующего главы государства Петра Порошенко.

По мнению Гладковского, расследование коррупции в оборонной отрасли страны, недавно появившееся в СМИ, выгодно только Зеленскому и Тимошенко, которых «спонсирует олигарх Игорь Коломойский ».

«Когда прошла эта безосновательная и абсурдная информация, то все кандидаты штаба — я называю его штабом Коломойского, где есть и Зеленский, и Тимошенко — начали эту чушь разносить. Это был удар не по мне, а удар по президенту Украины», — сказал Гладковский.

Бальбек считает, что представителю Украины необходимо подкрепить реальными действиями заявление о переговорах с Россией.

«В реализации Минских соглашений мы разочаровались, и в готовность Украины к реальному прекращению войны не верится — верится лишь в популизм некоторых участников украинской президентской гонки», — сказал Бальбек.

Недавно, напомним, Зеленский заявил, что переговоры Украины с Россией «неизбежны», а главная их цель — «сохранение жизней людей». В эфире телеканала «1+1» политик отметил, что ради этого он готов общаться «хоть с чертом лысым».

«У нас война с первого дня, реальная война — между Россией и Украиной. Мы не сможем избежать переговоров между Украиной и Россией. Но никаких компромиссов по поводу суверенитета, независимости Украины не может быть», — заявил Зеленский.

Выборы президента Украины состоятся 31 марта 2019 года. За пост главы государства будут бороться 44 кандидата — рекордное для страны количество.