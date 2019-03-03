Рынска выступила с разоблачением экс-жены Малашенко

Рынска обвинила экс-жену Малашенко в желании «помотать его три года»

Вдова Игоря Малашенко Божена Рынска написала у себя на странице в фейсбуке, что знает человека, при котором бывшая жена покойного говорила о своих намерениях свести его в могилу. По ее словам, что это горничная Пивоваровой Галина Шиян.

«Горничная при которой Елена Пивоварова обещала «помотать его три года, а там сам концы отдаст» зовут Галина Шиян. Она любила Игоря. Ненавидела Елену и отказалась ее обслуживать. Не уверена что она подтвердит. Ибо совсем не смела. Но это правда», — написала Рынска.

Ранее она уже называла Пивоварову убийцей своего мужа. В последнее время Малашенко судился с бывшей женой Еленой Пивоваровой. Рынска считает, что та целенаправленно травила бывшего мужа, рассчитывая отсудить его состояние.

Некоторое время назад Рынска перестала писать у себя в соцсети, а на ее странице появилось сообщение, написанное ее родственницей Ниной Костиковой с просьбой помочь в транспортировке Божены в Москву.

Вдова Малашенко находится сейчас в Испании, на вилле в местечке Сотогранд, где и свел счеты с жизнью ее муж.