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Больше не шпагат: Волочкова демонстрирует новый прием 

Дни.ру + ещё 1 36 минут назад
До недавнего времени российская балерина часто хвасталась фотографиями, на которых она выполняет свое любимое упражнение — шпагат. Однако теперь Анастасия Волочкова решила немного разнообразить свою программу.
Накануне звезда опубликовала фотографию, на которой она запечатлена с Никитой Джигурдой. Танцовщица закинула ногу на плечо актера. "А у нас с Никитой Джигурдой была прекрасная фотосессия! Так позитивно было!", — поделилась со своими подписчиками балерина.
Такой прием называется гранд батман. Это упражнением является непременной частью комплекса тренировок, составляющих основу классического танца. На видеозаписи, размещенной позднее в Instagram, Анастасия Волочкова вновь выполнила этот прием в тренировочном зале. В подписи к посту звезда рассказала, что активно готовится к предстоящему выступлению. "Репетиция выходного дня. "Русская" Чайковский. В темпе", — написала она.
Напомним, недавно Анастасия Волочкова ответила на травлю пользователей из-за публикации снимка, на котором она позирует с короткой прической. Танцовщица доказала, что может постоять за себя и не относится всерьез к замечаниям недоброжелателей. На вопрос, что пользователи думают о новом образе, балерина ответила сама. "Любимому понравилось! И зрителям моего концерта", — написала она.
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Шоу-бизнес , Видео , Никита Джигурда , Анастасия Волочкова
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