Сябитова об интиме: «Из-за карьеры жертвовала женским счастьем»

Ведущая программы «Давай поженимся» на Первом канале Роза Сябитова в своем микроблоге не перестает делиться с верными почитателями откровениями, касающимися ее личной жизни. Ранее телесваха рассказывала представительница прекрасно пола о том, как найти свою вторую половинку и не ошибиться в выборе партнера — делая ставку на обеспеченного мужчину или же избранника со среднем доходом.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Роза Сябитова (@syabitova_roza) 20 Фев 2019 в 6:00 PST К слову, сама Роза в 2008 году вышла замуж за Юрия Андреева, с которым она познакомилась на съёмках ток-шоу. Несмотря на то, что этот брак продлился недолго — супруги развелись в 2011 году — телеведущая до сих пор вспоминает те отношения и их скоротечный роман. Описывая свои ощущения — 57-летняя Сябитова заговорила и о своей интимной жизни. Заверив, что тогда ей не хватало мужского внимания, ласки. Будучи мамой двоих детей и фактически главой семейства — ей приходилось думать о будущем, поэтому времени на личное практически не оставалось.

«Я была голодная, потому что из-за карьеры телеведущей жертвовала женским счастьем. И вдруг появляется мой сексотип: высокий и ласковый мужчина. На тот момент мне очень хотелось секса, и мне было все равно на его прошлые грехи. Даже если бы он сказал мне, что инопланетянин, я бы все равно была с ним», — приводит «СтарХит» слова Розы Сябитовой.

Именно поэтому телеведущая решила рассказать о своем опыте потенциальным невестам, которые еще находятся в поиске своей второй половинки. По мнению телесвахи, представительница прекрасного пола стоит внимательнее относиться к себе и понимать, какого спутника она хочет видеть рядом с собой, здраво оценивая ситуацию и не идя на поводу о своих желаний.