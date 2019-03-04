Фадеева жестко подставили на открытии зимней Универсиады

Макс Фадеев возмущен. Написанный им гимн зимней Универсиады на открытии студенческих игр исполнили не те артисты, которых подобрал сам автор.

Организаторам церемонии открытия зимней Универсиады, которая проходит в Красноярске , мероприятие понравилось. И гимн студенческих игр, по их мнению, звучал красиво и торжественно.

Однако автор музыки гимна, продюсер Макс Фадеев, другого мнения. Он возмущен тем, что произведение исполнили артисты не из его команды.

"Вижу ваши вопросы, почему на открытии Всемирной Зимней Универсиады 2019 Гимн, музыка к которому написана мной, а текст @serebro_official, исполнила не наша команда #unisong. Честно говоря, я сам в недоумении", — написал музыкант в Instagram.

Все вопросы Фадеев предлагает направлять организаторам мероприятия.

Фадеев напомнил, что команду для исполнения гимна на церемонии открытия Универсиады выбирала вся страна. И отобранные артисты записали это произведение. Продюсер опубликовал фотографии отобранных в результате голосования певцов.