Макс Фадеев возмущен использованием гимна на Универсиаде в Красноярске

Композитора, продюсера, уроженца Кургана Макса Фадеева возмутило исполнение гимна на открытии Универсиады в Красноярске . Как написал музыкант в своем аккаунте в Instagram, что написанная им музыка, и придуманный группой «Серебро» текст, поручили исполнять другим артистам.

«Вижу ваши вопросы, почему на открытии Всемирной Зимней Универсиады 2019 Гимн, музыка к которому написана мной, а текст @serebro_official, исполнила не наша команда #unisong. Честно говоря, я сам в недоумении», — пишет музыкант.

Он надеется, что ответ на этот вопрос смогут дать организаторы спортивного мероприятия.

В соцсети он опубликовал фото ребят, которые были выбраны для исполнения гимна.

«Напомню, эту команду выбирала вся страна и Гимн записан именно этими ребятами!» (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены — прим.ред.), — добавил Макс Фадеев.

Подписчиков музыканта такие обстоятельства, наоборот, нисколько не удивили.

«Я даже не удивилась #этороссия»», написала elena_dryaeva. «Наверное, так должно быть. Дайте дорогу молодым!», — предложил dmitry_dab.