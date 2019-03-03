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Муж Ксении Собчак может отказаться делить имущество в случае развода 

Teleprogramma.pro 1 час назад
Фото: КП/ВЛАДИМИР ВЕЛЕНГУРИН
В закулисье светской тусовки все чаще звучат предположения о том, что Ксения Собчак и ее муж оказались на грани развода.
О серьезном кризисе в отношениях пары не говорит только ленивый: после того, как Максим Виторган набросился с кулаками на предполагаемого нового возлюбленного жены, режиссера Константина Богомолова, супруги начали избегать друг друга на публичных мероприятиях и стараются не комментировать личную жизнь в общении с прессой.
Как считают в окружении знаменитой пары, в случае развода Виторган наверняка откажется от раздела имущества и уйдет, оставив все жене. Это неудивительно: Собчак гораздо богаче своего избранника. У телеведущей есть две квартиры в Москве, восемь нежилых помещений, жилье в Санкт-Петербурге, огромный дом с участком земли на Рублевке, а также авто люкс-класса. А в активах Виторгана — лишь машина и пара столичных квартир.
Маловероятно и то, что муж Ксении решит начать войну за опеку над ребенком. Помимо общего с Собчак сына Платона, у актера уже есть двое взрослых наследников, да и из семьи артисту уходить придется не впервые, пишет «СтарХит».
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Шоу-бизнес , Максим Виторган , Константин Богомолов , Ксения Собчак , StarHit
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