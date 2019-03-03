Пореченков обозвал участников «Битвы экстрасенсов» шарлатанами

Бывший ведущий телепрограммы «Битва экстрасенсов», актер театра и кино Михаил Пореченков назвал участников шоу шарлатанами. Также в интервью изданию «СтарХит» он заявил, что передачу нужно закрывать.

«А те, кто идут на экраны и делают там небожественные вещи — такое надо закрывать. У меня к этим передачам человеческое отношение: есть институт, а есть вера. Вера — она внутри, она никакого отношения к этим делам не имеет. Поэтому по вере это шарлатаны», — сказал Пореченков.

Актер пояснил, что не сразу понял «как вся система работает». Он верит, что люди с даром провидения существуют и «находятся в подвиге», то есть занимаются «служением чему-то», но это не участники «Битвы».

Ранее «URA.RU» сообщало, что победителю шоу «Битва экстрасенсов» 2009 года Владимиру Муранову уход из проекта по собственному желанию обошелся бы в 500 тысяч рублей. По словам Муранова, он не хотел продолжать участие в шоу, но продюсерам все же удалось уговорить его остаться на съемках.