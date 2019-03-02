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Игорь Крутой рассказал о глухоте 

Газета.Ru + ещё 1 57 минут назад
Фото: РИА Новости
Российский композитор Игорь Крутой пострадал от серьезного заболевания, сообщает Starhit.
Как отмечается, из-за осложнений от лекарств, которые нужно было употреблять после болезни, Крутой оглох на всю жизнь — у него не слышит левое ухо. Несмотря на этом мама композитора настояла, чтобы он продолжил заниматься музыкой. Впоследствии Крутой блестяще закончил обучение в музыкальном училище.
Ранее сообщалось, что во время церемонии открытия к гостям и участникам конкурса "Новая волна" обратился председатель жюри Игорь Крутой.
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Шоу-бизнес , Игорь Крутой , StarHit
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