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Цискаридзе открыл правду о своем отце 

Газета.Ru + ещё 1 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Ректор Академии русского балета имени Вагановой Николай Цискаридзе рассказал, что скрипач Максим Цискаридзе не является его отцом, как это утверждается в биографии танцора. Об этом сообщает НТВ.
По словам артиста, он никогда не общался со своим отцом и знает его исключительно гипотетически. Когда Цискаридзе узнал, кем был его отец, тот уже умер.
"Мама никогда в жизни не заговаривала об этом. Она была умница. Она так сделала, что до 18 лет мне спросить в голову, честно, не пришло", — сказал Цискаридзе.
Он добавил, что, повзрослев, узнал, что у его отца была другая семья, а с сыном он никогда не стремился общаться.
Ранее Цискаридзе рассказал, в чем разница между московской и петербургской школами балета.
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Шоу-бизнес , Николай Цискаридзе
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