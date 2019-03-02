Цискаридзе открыл правду о своем отце

Ректор Академии русского балета имени Вагановой Николай Цискаридзе рассказал, что скрипач Максим Цискаридзе не является его отцом, как это утверждается в биографии танцора. Об этом сообщает НТВ.

По словам артиста, он никогда не общался со своим отцом и знает его исключительно гипотетически. Когда Цискаридзе узнал, кем был его отец, тот уже умер.

"Мама никогда в жизни не заговаривала об этом. Она была умница. Она так сделала, что до 18 лет мне спросить в голову, честно, не пришло", — сказал Цискаридзе.

Он добавил, что, повзрослев, узнал, что у его отца была другая семья, а с сыном он никогда не стремился общаться.

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