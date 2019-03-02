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Вдова рэпера Децла рассказала о планах Толмацкого-старшего отобрать их сына и права на музыку 

Рамблер + ещё 3 8 часов назад
Фото: ТАСС
Вдова скончавшегося Кирилла Толмацкого Юлия сделала резкое заявление. По словам женщины, семья рэпера хочет отобрать у нее сына. Более того, они уже предложили Юлии «пойти искать нового мужа».
Как уточняет News.ru, продюсер Александр Толмацкий уже объявил вдове артиста войну и не собирается идти ни на какие компромиссы в этом вопросе. Более того, артист исполнителя собирается забрать себе все работы сына вместе с авторскими правами на них.
Отметим, что Кирилл и Александр Толмацкие были в напряженных отношениях в течение многих лет. Поговаривали, что продюсер может иметь косвенное отношение к тому, что случилось с рэпером.
Как ранее писали СМИ, некоторые поклонники покойного артиста уверены, что их кумир жив, а смерть была лишь инсценирована с целью привлечь к себе внимание. Однако никакого отношения к действительности эта информация не имеет.
Напомним, что рэпер Децл скончался в ночь на 3 февраля в Ижевске. Официальной причиной смерти стала остановка сердца. Музыканту было 35 лет.
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