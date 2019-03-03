Звезда «Ворониных» провалилась под сцену

Актриса и телеведущая Екатерина Волкова получила травмы перед премьерой спектакля «Город». Она упала в специальное помещение, расположенное под сценой. В результате сильно ушибла бок и колено, сообщает «СтарХит»

Как призналась потом сама актриса, к публике она вышла «со слезами» однако выступление прошло успешно, Волкова смогла переключиться на работу и забыть о боли.

«Надеюсь, зритель получил удовольствие! Мы старались!» — написала потом она в соцсети.

«Мой вечерний бонус, увидела только сейчас. Легко отделалась: колено и бок. С премьерой меня!» — написала она.

Фолловеры поддержали актрису. «Жуткий случай», «Слава Богу, только синяки и ссадины… Скорейшего заживления!», «Пусть все будет хорошо», — написали они в комментариях.