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Божене Рынска потребовался санитарный самолет 

Рамблер 45 минут назад
Фото: globallookpress.com
На странице вдовы покончившего с собой Игоря Малашенко Божены Рынски в фейсбуке появилось сообщение, написанное ее родственницей Ниной Костиковой. В нем говорится о том, что вдова не встает с кровати и нуждается в транспортировке в Россию.
Божена Рынска попала в больницу
«Помогите кто может дать санитарный самолёт. Если Божене так и будет в отключке, она просила передать: Пивоваровой несмотря на завещание, быт не должно. Это убийца. Сознательная убийца. Пожалуйста кто помнит КАК МЫ ЛЮБИЛИ ДРУГ ДРУГА, очевидцы, напишите об этом здесь», — сообщается в соцсети.
Ранее о госпитализации Божены Рынски сообщила жена Владимира Гусинского Елена в своем Facebook.
Виллы Гусинского и Малашенко находятся рядом в испанском местечке Сотогранд.
Последний раз Рынска писала в соцсетях 27 февраля.
«Мы любили с Игорем друг друга, как Анна Сергеевна и Гуров. Это была редкая, неземная любовь. Когда каждой клеточкой друг к другу. Все время вместе, все время за руку. Мы не уберегли это чудо, мы оба сломались не вовремя. Он решил, что он для меня обуза со своей депрессией. И решил меня освободить. А теперь мертва и я», — написала она.
В последнее время Малашенко судился с бывшей женой Еленой Пивоваровой. Рынска считала, что та целенаправленно травила бывшего мужа, рассчитывая отсудить его состояние.
Комментарии36
Шоу-бизнес , Божена Рынска , Елена Пивоварова , Владимир Гусинский , Игорь Малашенко
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