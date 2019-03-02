Божене Рынска потребовался санитарный самолет

Божены Рынски в На странице вдовы покончившего с собой Игоря Малашенко фейсбуке появилось сообщение, написанное ее родственницей Ниной Костиковой. В нем говорится о том, что вдова не встает с кровати и нуждается в транспортировке в Россию

«Помогите кто может дать санитарный самолёт. Если Божене так и будет в отключке, она просила передать: Пивоваровой несмотря на завещание, быт не должно. Это убийца. Сознательная убийца. Пожалуйста кто помнит КАК МЫ ЛЮБИЛИ ДРУГ ДРУГА, очевидцы, напишите об этом здесь», — сообщается в соцсети.

Ранее о госпитализации Божены Рынски сообщила жена Владимира Гусинского Елена в своем Facebook.

Виллы Гусинского и Малашенко находятся рядом в испанском местечке Сотогранд.

Последний раз Рынска писала в соцсетях 27 февраля.

«Мы любили с Игорем друг друга, как Анна Сергеевна и Гуров. Это была редкая, неземная любовь. Когда каждой клеточкой друг к другу. Все время вместе, все время за руку. Мы не уберегли это чудо, мы оба сломались не вовремя. Он решил, что он для меня обуза со своей депрессией. И решил меня освободить. А теперь мертва и я», — написала она.