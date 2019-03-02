Солист «Ласкового мая» потерял сознание в самолете

Солист группы «Ласковый май» Дмитрий Тревога потерял сознание во время перелета из Москвы Сургут . Об этом в своем инстаграме написал продюсер Андрей Разин . Узнав о случившемся, экипаж самолета обратился к пассажирам с вопросом о том, есть ли среди них медики.

«И нам очень повезло, что в этом самолёте летела врач реанимации Елена, которая сделала всё возможное для того, чтобы Дмитрию стало легче», — написал Разин.

В Сургуте на борт самолета поднялась бригада врачей, которая оказала экстренную помощь певцу.