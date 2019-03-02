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Солист «Ласкового мая» потерял сознание в самолете 

Рамблер 15 минут назад
Фото: Instagram
Солист группы «Ласковый май» Дмитрий Тревога потерял сознание во время перелета из Москвы в Сургут. Об этом в своем инстаграме написал продюсер Андрей Разин. Узнав о случившемся, экипаж самолета обратился к пассажирам с вопросом о том, есть ли среди них медики.
«И нам очень повезло, что в этом самолёте летела врач реанимации Елена, которая сделала всё возможное для того, чтобы Дмитрию стало легче», — написал Разин.
В Сургуте на борт самолета поднялась бригада врачей, которая оказала экстренную помощь певцу.
«Надеюсь, что сегодня, буквально через час, Дима выйдет на сцену и сможет продолжать свою гастрольную деятельность. Ещё раз огромное спасибо всему экипажу очень хорошей компании ЮТ-эйр», — отметил Разин.
Группа «Ласковый май» была основана в 1986 году. Её первыми участниками были: Юрий Шатунов, Андрей Разин, Стекловата, Сергей Васильевич Серков, Сергей Ленюк, Андрей Кучеров. Самой известной песней группы стали «Белые розы» За историю группы в ее составе побывал не один десяток участников.
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Шоу-бизнес , Юрий Шатунов , Сергей Серков , Андрей Разин , Андрей Кучеров , Москва , Сургут
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