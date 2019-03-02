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Михаил Пореченков скептически отреагировал на вопрос об экстрасенсах 

Рамблер + ещё 1 49 минут назад
Фото: ТАСС
Экс-ведущий «Битвы экстрасенсов» актёр театра и кино Михаил Пореченков в интервью «СтарХиту» негативно высказался о подобных шоу. Он отметил, что туда приходят очень разные люди, в том числе и шарлатаны. По словам актера, работа на шоу помогла ему в итоге разобраться, как все это работает.
«Есть люди, которым действительно дан дар провидения и они находятся в подвиге. Подвиг — это служение чему-то! Другим хотя бы акафист читать надо, хотя бы про себя. А те, кто идут на экраны и делают там небожественные вещи — такое надо закрывать», — подчеркнул Пореченков.
По его мнению, многим из них необходимо разобраться в себе и в своих действиях.
«Идите в Оптину пустынь, там есть люди, которые вам все расскажут. Это будет тяжелая серьезная правда, но только там поймете все. У меня к этим передачам человеческое отношение: есть институт, а есть вера», — заметил он.
Шоу-бизнес , Общество , Михаил Пореченков , StarHit
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