Михаил Пореченков скептически отреагировал на вопрос об экстрасенсах

Экс-ведущий «Битвы экстрасенсов» актёр театра и кино Михаил Пореченков в интервью «СтарХиту» негативно высказался о подобных шоу. Он отметил, что туда приходят очень разные люди, в том числе и шарлатаны. По словам актера, работа на шоу помогла ему в итоге разобраться, как все это работает.

«Есть люди, которым действительно дан дар провидения и они находятся в подвиге. Подвиг — это служение чему-то! Другим хотя бы акафист читать надо, хотя бы про себя. А те, кто идут на экраны и делают там небожественные вещи — такое надо закрывать», — подчеркнул Пореченков.

По его мнению, многим из них необходимо разобраться в себе и в своих действиях.