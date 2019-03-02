Отвергнутую Украиной Maruv приласкали в России

Благодаря певице Maruv, которая должна была участвовать от Незалежной в "Евровидении-2019", но отказалась от кабального контракта Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ), украинцы вспомнили о чести и достоинстве. В этом уверен член экспертного совета по развитию информационного общества при Госдуме Вадим Манукян.

По словам эксперта, Россия всегда открыта для людей мира и доброй воли. "Своим характером Maruv лишний раз доказала, что и она входит в этот круг достойных людей. Поздравляю ее с заслуженной премией. Она во всех смыслах "Прорыв года", — высказался Манукян в беседе с "Дни.ру".

Эксперт констатировал, что Maruv уже пригласили на гала-концерт "Евровидения-2019" 29 июня, поскольку у нее очень много поклонников по всему миру. "Что до украинских чиновников, то они проявили ярко выраженную политическую близорукость. В результате Украине пришлось отказаться от участия в "Евровидении-2019" в Тель-Авиве", — отметил Манукян.

Он выразил убежденность в том, что концерт Maruv в России 6 апреля пройдет с большим аншлагом. "Уверен, что и премий российских и международных она получит еще немало", — добавил эксперт.

По словам Вадима Манукяна, символично, что "лидер настоящего украинского музыкального Евромайдана" приедет наводить мосты в нашу страну, как в свое время это делала Саманта Смит . "Maruv удалось практически невозможное: она сплотила всех украинцев под знаменем музыки и отбросить в сторону политику. Благодаря ее поступку украинцы вспомнили о чести и достоинстве", — заявил эксперт. "Maruv! Люди мира и добра любят тебя!" — адресовал ласковые слова певице Вадим Манукян.

Ранее украинской певице Maruv (Анне Корсун) присудили награду в России. Артистка одержала победу в номинации "Прорыв года" премии ZD AWARDS-2018.