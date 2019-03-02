Американская актриса Кэтрин Хэлмонд скончалась в возрасте 89 лет

Американская актриса, известная по роли в фильме "Страх и ненависть в Лас-Вегасе" и телесериалам "Кто здесь босс?" и "Мыло", Кэтрин Хэлмонд скончалась в возрасте 89 лет, сообщает издание Variety.

Согласно информации издания, актриса скончалась 23 февраля в своем доме в Лос-Анджелесе в связи с осложнениями от болезни Альцгеймера.

Актриса, чья карьера насчитывает пять десятилетий, была семь раз номинирована на премию "Эмми". Она также сыграла в картинах известных режиссёров, например в фильме "Семейный заговор" Альфреда Хичкока и "За бортом" Генри Маршалла. Среди последних ее работ озвучка машинки Лиззи в трех мультфильмах "Тачки".