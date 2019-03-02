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Американская актриса Кэтрин Хэлмонд скончалась в возрасте 89 лет 

РИА Новости + ещё 3
Фото: © AP Photo / CHUCK BURTON
Американская актриса, известная по роли в фильме "Страх и ненависть в Лас-Вегасе" и телесериалам "Кто здесь босс?" и "Мыло", Кэтрин Хэлмонд скончалась в возрасте 89 лет, сообщает издание Variety.
Согласно информации издания, актриса скончалась 23 февраля в своем доме в Лос-Анджелесе в связи с осложнениями от болезни Альцгеймера.
Актриса, чья карьера насчитывает пять десятилетий, была семь раз номинирована на премию "Эмми". Она также сыграла в картинах известных режиссёров, например в фильме "Семейный заговор" Альфреда Хичкока и "За бортом" Генри Маршалла. Среди последних ее работ озвучка машинки Лиззи в трех мультфильмах "Тачки".
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