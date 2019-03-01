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Божена Рынска попала в больницу 

Рамблер + ещё 4 1 час назад
Фото: ТАСС
Вдова Игоря Малашенко Божена Рынска была госпитализирована. Об этом рассказала супруга Владимира Гусинского Елена.
Как передает "МК", женщина узнала о случившемся от мужа. Никаких подробностей истории пока не приводится.
Отметим, что дома Малешенко и Гусинского находится по соседству. Именно туда и отправилась Божена несколько дней назад, сообщив о намерениях в соцсетях.
Правда, последние пару дней Рынска не выходила на связь с подписчиками. Поэтому общественность остается в неведении, что на самом деле могло произойти со знаменитостью.
Напомним, что Игорь Малашенко скончался 25 февраля в собственном доме. Официальной версией смерти считают самоубийство.
Шоу-бизнес , Владимир Гусинский , Игорь Малашенко
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