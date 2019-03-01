Божена Рынска попала в больницу

Вдова Игоря Малашенко Божена Рынска была госпитализирована. Об этом рассказала супруга Владимира Гусинского Елена.

Как передает "МК", женщина узнала о случившемся от мужа. Никаких подробностей истории пока не приводится.

Отметим, что дома Малешенко и Гусинского находится по соседству. Именно туда и отправилась Божена несколько дней назад, сообщив о намерениях в соцсетях.

Правда, последние пару дней Рынска не выходила на связь с подписчиками. Поэтому общественность остается в неведении, что на самом деле могло произойти со знаменитостью.