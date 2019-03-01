Звезда «Битвы экстрасенсов» умерла от рака

Звезда украинской версии телешоу «Битва экстрасенсов» Симона Бородина умерла в возрасте 47 лет. На протяжении последних лет жизни она боролась с раком.

Участница украинского телешоу «Битва экстрасенсов» Симона Бородина умерла на 48-м году жизни. Об этом в социальных сетях сообщили ее друзья. По словам близких усопшей, прощание с ней пройдет 2 марта.

Отмечается, что Бородина завещала кремировать свое тело. Причиной смерти женщины называется рак.

Благодаря участию в шестом сезоне популярной программы Бородиной удалось завоевать широкую известность среди телезрителей — даже несмотря на то, что она не смогла одержать итоговую победу. О болезни Симоны при этом никто не подозревал — она вела активную публичную жизнь, консультировала своих клиентов по различным вопросам, участвовала в телепередачах, записывала музыку и появлялась на светских мероприятиях.

Сама Бородина рассказывала, что сверхъестественный дар получила в наследство от бабушки, которая занималась черной магией. По ее словам, родственница ожидала ее рождения, чтобы успеть передать дар перед смертью. Во время съемок в «Битве экстрасенсов» Симона утверждала, что знает как тайны других участников проекта, так и день, когда она сама должна будет уйти из жизни.

Телезвезда проходила курс лечения, в котором ее поддерживал супруг — певец Алексей Аккерман. Бородина и Аккерман поженились в 2012 году, у них родилась маленькая дочь. Симона старалась не отчаиваться и продолжала работать даже перед смертью — после себя она оставила несколько творческих проектов, которыми теперь будут заниматься ее друзья и близкие.

О смерти другого участника украинской «Битвы экстрасенсов» — Андрея Сатаненко — стало известно 3 февраля. Звезда 15-го сезона шоу умер в результате все той же онкологии. По словам друзей, около шести лед назад врачи диагностировали у него неоперабельную опухоль мозга. Мужчина, впрочем, не предавал огласке свое заболевание, тщательно скрывая его от публики.

В начале этого года, 6 января, в СМИ появилась информация о смерти участницы 17-го сезона российской версии «Битвы экстрасенсов» Дарии Воскобоевой. Об этом сообщил писатель Антон Мамон, который также принимал участие в съемках шоу. Родственники предпочли не раскрывать причину смерти Воскобоевой, однако источник в экстренных службах рассказал о том, что девушка умерла после продолжительной болезни, тогда как другая участница передачи сопроводила свои соболезнования в инстаграме хэштегом «рак дурак».

Воскобоева также была популярна благодаря съемкам в «Дневнике экстрасенса с Дарией Воскобоевой». У нее остались двое детей — сын Александр и дочь Божена. Вместе со своими коллегами Александрой Бересневой и Кристиной Синдаловской она хотела организовать рождественскую встречу, в ходе которой должны были пройти гадания на картах и рунах. Однако девушка умерла за день до мероприятия.

«Дорогие друзья, в связи с личными обстоятельствами наше мероприятие «Рождественские гадания» отменяется», — сообщила Дария в инстаграме незадолго до запланированного события.

Помимо Дарьи, еще минимум четверо участников шоу погибли с момента его запуска на российском телевидении.

Так, звезда десятого сезона проекта Константин Ямпольский, называвший себя «верховным жрецом», умер в начале 2018 года в результате сердечной недостаточности.

В свою очередь Илона Новоселова, которая дошла до финала одного из сезонов «Битвы экстрасенсов», умерла в 2017 году. Ее тело было найдено под окнами дома. Сообщалось, что перед этим у нее произошла серьезная ссора с молодым человеком, которого она хотела напугать, однако не смогла рассчитать свои силы. Свой отказ от участия в съемках программы Новоселова объясняла тем, что духи «под страхом смерти» запретили ей использовать свои способности на телевидении, однако после этого вновь приняла участие в кастинге для седьмого сезона.

В марте 2012 года от кровоизлияния в мозг скончался Юрий Испарьянц. Близкие говорили, что смерть Испарьянца была для них неожиданностью, так как они не слышали от него жалоб на здоровье. Наконец, Александр Агапит, снимавшийся в четвертом сезоне программы, разбился в ДТП в Рязанской области в 2009 году.