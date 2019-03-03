Пользователи соцсетей заставили Валерию удалить пост о Зеленском

Российская эстрадная певица Валерия (Валерия Перфилова) удалила свой пост о том, что проголосовала бы за шоумена и юмориста Владимира Зеленского , который участвует в президентской гонке на Украине . Об этом она написала в своем инстаграме.

Ранее Валерия разместила в своем аккаунте пост о том, что отдала бы свой голос за Зеленского, если бы была гражданкой Украины. Она аргументировала такое желание тем, что Зеленский может остановить "беспредел", который происходит на Украине. Данный пост вызвал негативную реакцию у ее подписчиков, после чего певица удалила его.

"Друзья, удалила предыдущий пост, потому что меньше всего я бы хотела, чтобы на моей странице люди начали ссориться", — написала Валерия.

Она отметила, что в посте с поддержкой Зеленского "всего лишь" выразила свою уверенность в том, что искусство обладает "объединяющей силой".

Ранее сообщалось, что Зеленский вышел в лидеры президентской гонки на Украине.