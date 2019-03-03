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Валерия удалила пост в поддержку Зеленского и объяснилась 

Рамблер + ещё 12 14 минут назад
Фото: РИА Новости
Российская певица Валерия внезапно высказалась в поддержку кандидата в президенты Украины актера-комика Владимира Зеленского, но затем предпочла удалить запись в инстаграме.
Поводом для комментария стала ситуация, сложившаяся вокруг отбора на «Евровидение-2019» на Украине.
Валерия посетовала на то, что украинские власти стремятся «всячески привязать музыку к политике». Она также написала о том, что «остановить беспредел» в отношении людей творческих профессий сможет Зеленский.
«Если бы я была гражданкой Украины, то свой голос на президентских выборах однозначно отдала кандидату Владимиру Зеленскому», — написала она.
Пост вызвал шквал комментариев, порой написанных в довольно агрессивной манере. В итоге Валерия удалила свою запись.
«Друзья, удалила предыдущий пост, потому что меньше всего я бы хотела, чтобы на моей странице люди начали ссориться. А я всего лишь выразила свое мнение о том, что верю в объединяющую силу искусства», — написала Валерия, выразив надежду на то, что справедливость восторжествует.
Комментарии34
Шоу-бизнес , Владимир Зеленский , Валерия
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