Валерия удалила пост в поддержку Зеленского и объяснилась 

Российская певица Валерия внезапно высказалась в поддержку кандидата в президенты Украины актера-комика Владимира Зеленского, но затем предпочла удалить запись в инстаграме.
Поводом для комментария стала ситуация, сложившаяся вокруг отбора на «Евровидение-2019» на Украине.
Валерия посетовала на то, что украинские власти стремятся «всячески привязать музыку к политике». Она также написала о том, что «остановить беспредел» в отношении людей творческих профессий сможет Зеленский.
«Если бы я была гражданкой Украины, то свой голос на президентских выборах однозначно отдала кандидату Владимиру Зеленскому», — написала она.
Пост вызвал шквал комментариев, порой написанных в довольно агрессивной манере. В итоге Валерия удалила свою запись.
«Друзья, удалила предыдущий пост, потому что меньше всего я бы хотела, чтобы на моей странице люди начали ссориться. А я всего лишь выразила свое мнение о том, что верю в объединяющую силу искусства», — написала Валерия, выразив надежду на то, что справедливость восторжествует.