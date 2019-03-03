Валерия удалила пост в поддержку Зеленского и объяснилась

Поводом для комментария стала ситуация, сложившаяся вокруг отбора на «Евровидение-2019» на Украине.

Валерия посетовала на то, что украинские власти стремятся «всячески привязать музыку к политике». Она также написала о том, что «остановить беспредел» в отношении людей творческих профессий сможет Зеленский.

«Если бы я была гражданкой Украины, то свой голос на президентских выборах однозначно отдала кандидату Владимиру Зеленскому», — написала она.

Пост вызвал шквал комментариев, порой написанных в довольно агрессивной манере. В итоге Валерия удалила свою запись.