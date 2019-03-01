Суеверную Собчак подняли на смех в Сети

«Не высосать душу»: испугавшаяся порчи Собчак закрыла глаза сыну

Телеведущей не чужды предрассудки. Как выяснилось, Ксения Собчак боится дурного глаза.

Ксения опубликовала в личном Instagram поздравление, адресованное известной модели Наталье Водяновой . Звезда сопроводила публикацию снимком, на котором манекенщица обнимает маленького сына Собчак — Платона.

Примечательно, что на фото глаза ребенка заретушированы смайликом в форме очков-сердечек. Многие интернет-обыватели были обескуражены, они не могли поверить, что продвинутая Ксения, которая прямо говорит о своем неверии в Бога, вдруг испугалась сглаза.

Язвительные интернет-обыватели не преминули язвительно пошутить над теледивой, мол, собирались украсть душу у ее малыша, но смайлик нарушил их планы. Во многих сообщениях отмечалась дремучесть звезды.

"Ксюша что ви все прячите Платошу все уже поняли что он на маму похож))) (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. — Прим. ред.)", "Ну вот, теперь не высосать душу с ребенка, а в самолетах и торговых центрах тоже смайлик на лицо одеваете ему?", "Эх… Опять не удалось душу украсть!", "Что, неужели и Собчак лепит эти жуткие смайлики/сердечки, закрывающие лицо ребенка? Неожиданно. Что дальше?)) Фото котлет и маникюр на дому?))", "Ксениия, вы не верите в Бога, но верите в сглаз? Как это забавно…)))", "Почему не отрезали ребенка?! Ведь стикер могут убрать. Это очень опасно для психики матери", — писали фолловеры в комментариях.

Отметим, что о том, почему спрятала глаза сыну, Собчак умолчала. На колкие выпады пользователей Сети Ксения решила не реагировать.