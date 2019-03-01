Петросян отказался платить за жилплощадь, в которой проживает Степаненко

«Елена Григорьевна (Степаненко) говорит, что она очень состоятельная женщина, так вот пусть сейчас попробует платить. Это очень большая по площади квартира, так что и счета за нее соответствующие — в месяц примерно 300 тысяч», — заявил Жорин.

Очередное заседание состоится 22 марта, на этот раз суд рассмотрение дела было перенесено по ходатайству стороны Елены Степаненко.

Сергей Жорин уверяет, что стороне Степаненко выгодно затягивать дело, адвокат артистки Елена Забралова утверждает, что затягивание дела происходит по вине Петросяна. Перенос заседания, по ее словам, связан с тем, что Степаненко хочет получить более объективную оценку имущества.

Кроме того, Забралова обвинила Жорина в непорядочном поведении.