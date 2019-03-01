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Петросян отказался платить за жилплощадь, в которой проживает Степаненко 

Рамблер + ещё 2 42 минуты назад
Евгений Петросян отказался платить за квартиру, в которой живет его бывшая жена Елена Степаненко. Об этом заявил адвокат юмориста Сергей Жорин в ходе заседания Хамовнического суда о разделе имущества между бывшими супругами.
«Елена Григорьевна (Степаненко) говорит, что она очень состоятельная женщина, так вот пусть сейчас попробует платить. Это очень большая по площади квартира, так что и счета за нее соответствующие — в месяц примерно 300 тысяч», — заявил Жорин.
Очередное заседание состоится 22 марта, на этот раз суд рассмотрение дела было перенесено по ходатайству стороны Елены Степаненко.
Сергей Жорин уверяет, что стороне Степаненко выгодно затягивать дело, адвокат артистки Елена Забралова утверждает, что затягивание дела происходит по вине Петросяна. Перенос заседания, по ее словам, связан с тем, что Степаненко хочет получить более объективную оценку имущества.
Кроме того, Забралова обвинила Жорина в непорядочном поведении.
«Он постоянно оскорбляет ее в своих высказывания, мы же ни разу не позволили даже слова сказать в сторону Евгения Вагановича», — пожаловалась она «Московскому комсомольцу».
Комментарии7
Шоу-бизнес , Видео , Общество , Елена Степаненко , Елена Забралова , Сергей Жорин , Евгений Петросян , Московский комсомолец
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