«Был ошарашен»: Агутина обидели в день рождения

Музыкант Леонид Агутин рассказал о своей обиде за отказ присвоить ему звание народного артиста России . Заслуженный артист страны ожидал, что получит заветный титул к своему 50-летию, но в этот день ему вручили «лишь» Орден Дружбы.

Заслуженный артист России Леонид Агутин признался, что был разочарован отказом присвоить ему титул народного артиста страны. Певец рассчитывал получить почетное звание в преддверии важной даты — своего 50-летия. Об этом он рассказал в интервью ТАСС

«Мне в прошлом году вручили Орден Дружбы, и я, честно говоря, был немножко ошарашен. Почет, спасибо, очень приятно. Но по праву я бы хотел звание «Народный артист» к юбилею», — сказал Агутин.

Несмотря на обиду, певец заявил, что «никакой трагедии не произошло».

«Самое главное — твои зрители. Они приходят на твой концерт — значит, ты народный артист», — отметил он.

Оба деятеля культуры в прошлом году отметили юбилеи: народному артисту России Сергею Маковецкому в июне исполнилось 60 лет, а заслуженный артист страны Леонид Агутин в июле отпраздновал 50-летие. Музыкант получил широкую известность среди российских слушателей благодаря альбому «Босоногий мальчик», вышедшему в 1994 году. В мае 2018 года Агутин объявил, что возглавит эстрадно-джазовое отделение при Детской музыкальной школе имени Анатолия Лядова в Москве.

16 января 2019 года Леонид Агутин и певица Анжелика Варум отметили 21-летие совместной жизни.

Эта пара давно считается одной из самых крепких в российском шоу-бизнесе. Ранее СМИ писали о том, что Агутин изменяет жене, но он категорически опроверг эти слухи и заявил, что в их семье царит мир и любовь. Музыкант посвятил своей супруге пост в соцсети, отметив ценность их высоких чувств.

«Мы совершеннолетние. Мы вместе перешагнули в 21 век. У нас было все. Было счастливое детство в виде первых беззаботных лет совместной жизни. Был сложный и своенравный подростковый период. Бурная юность. И, наконец, мы повзрослели. Теперь, когда нам практически уже все можно, мы начинаем периодически в чем-то себе отказывать. Но главное остается неизменным — щемящее чувство взаимной необходимости и нежность, что сильнее всяких слов. Любовь прекрасна и, как ни странно, действительно, самый главный двигатель всего. Я люблю тебя, женщина моей жизни, и даже не представляю эту самую жизнь без тебя», — написал Агутин.

Примечательно, что одной из важнейших участниц приуроченного к юбилею Агутина концерта должна была стать Алла Пугачева . Однако Примадонна пропустила мероприятие.

«Мечтала выступить на концерте Леонида Агутина, и песня такая классная, но не смогу. Заболела. Леня, я тебя и твою музыку обожаю. Прости, что так получилось», — посетовала Алла Борисовна в инстаграме.

Свой комментарий под записью народной артистки СССР оставил и сам Агутин, пожелавший коллеге здоровья, а также пообещавший, что их песня еще будет воплощена. «Песню еще воплотим», — успокоил Пугачеву Леонид.

Еще до того, как стало известно о неучастии Аллы Борисовны в юбилейном концерте Агутина, исполнитель признавался, что присутствие Примадонны на мероприятии является для него большой честью.

«Из всех моих композиций она выбрала и захотела перепеть песню «Ты плачешь» из альбома 2016 года «Просто о важном». Правда, я написал эту песню от мужского имени. Там такие слова в припеве: «Ты плачешь на моем плече, почему ты так красива, иногда невыносима»— цитирует Агутина издание «Дни.ру». — Но Алла Борисовна сказала, что «сменит пол» этой песне, переделает немного ее слова. Для меня большая честь, что она участвует в концерте и что выбрала не самую раскрученную композицию».

Добавим, что уже этой весной свой юбилейный концерт должна дать сама Пугачева, которой 15 апреля исполнится 70 лет. Несмотря на определенные опасения поклонников, связанные с возможной отменой мероприятия из-за здоровья народной артистки, организаторы и участники заверяют — оно состоится.