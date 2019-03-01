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Участница «Битвы экстрасенсов» умерла от рака 

Рамблер + ещё 3 42 минуты назад
Фото: facebook.com/simonaborodina
Экс-участница украинской версии «Биты экстрасенсов» Симона Бородина скончалась в больнице. Об этом сообщает украинское издание «Вести» со ссылкой на собственные источники.
«Комсомольская правда» отмечает, что ей было 47 лет.
По данным «Вестей», Бородина страдала от онкологического заболевания. Прощание с ней состоится 2 марта. Женщина завещала себя кремировать.
По данным «Вестей», Бородина страдала от онкологического заболевания. Прощание с ней состоится 2 марта. Женщина завещала себя кремировать.
У Бородиной осталась дочь дошкольного возраста.
Симона Бородина была участницей шестого сезона украинской «Битвы экстрасенсов», вышедшего в 2010 году. Сообщалось, что она родилась в Симферополе и окончила Симферопольский Государственный университет.
Бородина называла себя «ведущим эзотериком Украины» и «ТВ-экспертом по вопросам эзотерики».
Шоу-бизнес , В мире , Общество , Происшествия , СНГ , Комсомольская правда
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