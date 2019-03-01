Участница «Битвы экстрасенсов» умерла от рака

Экс-участница украинской версии «Биты экстрасенсов» Симона Бородина скончалась в больнице. Об этом сообщает украинское издание «Вести» со ссылкой на собственные источники.

По данным «Вестей», Бородина страдала от онкологического заболевания. Прощание с ней состоится 2 марта. Женщина завещала себя кремировать.

По данным «Вестей», Бородина страдала от онкологического заболевания. Прощание с ней состоится 2 марта. Женщина завещала себя кремировать.

У Бородиной осталась дочь дошкольного возраста.

Симона Бородина была участницей шестого сезона украинской «Битвы экстрасенсов», вышедшего в 2010 году. Сообщалось, что она родилась в Симферополе и окончила Симферопольский Государственный университет.