Сергей Шнуров посвятил стихотворение приближающемуся дачному сезону

Музыкант группы «Ленинград» напомнил, что скоро россиянам предстоит отдыхать три дня.

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров , как известно, большой любитель писать стихотворения на злободневные темы. Не проходит практически ни дня, чтобы на его страничке в социальной сети Instagram не появлялось новое творение. Как правило, все «произведения» музыканта содержат ненормативную лексику. Хотя порой он изменяет сам себе и пишет строчки без матерных слов.

Так Шнуров опубликовал стихотворение, посвященное трем предстоящим выходным в честь международного женского дня. Он напомнил, что приближается дачный сезон. «Зиму всю мы просидели. Аж позеленели малость. В утомительном безделье, сил чего-то не осталось. Ни на что, как будто плачу. Но теперь вопрос решён. Съезжу-ка и я на дачу, покажу свой корнишон. Жидким солнечным лучам, выставлю на свет лицом, чтобы он расти начал. К лету будет огурцом».