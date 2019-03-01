Музыкант группы «Ленинград» напомнил, что скоро россиянам предстоит отдыхать три дня.
Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров, как известно, большой любитель писать стихотворения на злободневные темы. Не проходит практически ни дня, чтобы на его страничке в социальной сети Instagram не появлялось новое творение. Как правило, все «произведения» музыканта содержат ненормативную лексику. Хотя порой он изменяет сам себе и пишет строчки без матерных слов.
Так Шнуров опубликовал стихотворение, посвященное трем предстоящим выходным в честь международного женского дня. Он напомнил, что приближается дачный сезон. «Зиму всю мы просидели. Аж позеленели малость. В утомительном безделье, сил чего-то не осталось. Ни на что, как будто плачу. Но теперь вопрос решён. Съезжу-ка и я на дачу, покажу свой корнишон. Жидким солнечным лучам, выставлю на свет лицом, чтобы он расти начал. К лету будет огурцом».
«Не пугайте людей. Представил, как по всей стране лежат на шезлонгах наивные мужики дачники, показывающих жидким солнечным лучам свои корнишоны», «Корнишон уже увы не будет огурцом, ни к лету, ни к осени», «У кого скользящий график, тот не попадает в трафик», — заметили в комментариях пользователи.