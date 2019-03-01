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Анастасия Волочкова избила водителя перед камерами 

Газета.Ru 54 минуты назад
Танцовщица Анастасия Волочкова высказалась по поводу конфликта со своим водителем Александром Скиртачом.
В своем инстаграме балерина опубликовала ролик передачи "Новые русские сенсации", в которой поучаствовала вместе со Скиртачом. В белом кружевном мини-платье Волочкова бросается на водителя и бьет его прямо перед камерами.
"Он "знает все", что происходило в моих домах, в моих квартирах, в моих постелях, создается впечатление, что и свечку они с женой держали у моих ног. Я понимаю, что это его месть за полгода в СИЗО, видимо, не сладко ему там пришлось", — пишет Волочкова, добавляя, что Скиртач пытался не пустить передачу в эфир.
Два года назад Анастасия Волочкова заявила, что личный водитель украл у нее значительную сумму денег. После этого Скиртач провел полгода в СИЗО, он был приговорен к трем годам лишения свободы условно.
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Шоу-бизнес , Видео , Анастасия Волочкова , ФСИН
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