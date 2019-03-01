Анастасия Волочкова избила водителя перед камерами

Танцовщица Анастасия Волочкова высказалась по поводу конфликта со своим водителем Александром Скиртачом.

В своем инстаграме балерина опубликовала ролик передачи "Новые русские сенсации", в которой поучаствовала вместе со Скиртачом. В белом кружевном мини-платье Волочкова бросается на водителя и бьет его прямо перед камерами.

"Он "знает все", что происходило в моих домах, в моих квартирах, в моих постелях, создается впечатление, что и свечку они с женой держали у моих ног. Я понимаю, что это его месть за полгода в СИЗО , видимо, не сладко ему там пришлось", — пишет Волочкова, добавляя, что Скиртач пытался не пустить передачу в эфир.

Два года назад Анастасия Волочкова заявила, что личный водитель украл у нее значительную сумму денег. После этого Скиртач провел полгода в СИЗО, он был приговорен к трем годам лишения свободы условно.