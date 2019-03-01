Федункив рассказала о борьбе с наркозависимостью мужа

Актриса Марина Федункив рассказала, что 13 лет пыталась спасти второго мужа от наркотической зависимости, но сдалась, когда у него начались проблемы с алкоголем. Об этом сообщает издание «Семь дней» со ссылкой на «Антенну-Телесемь».

«Мы побороли стадию наркомании, но он начал замещать ее алкоголем», — пояснила она.

По словам Федункив, когда муж был пьян, он становился буйным и вел себя невыносимо.

«Его родители не понимали, как я могу с ним жить, говорили: «Убегай!», — отметила она.

Однако актриса все равно взяла мужа с собой, переезжая в Москву из Перми. Когда у супруга умерла мать, они приехали на похороны в Пермь, и свекор попросил Федункив не портить себе жизнь и оставить мужа в родном городе.

Федункив назвала этот период жизни «топтанием в болоте». В итоге она поняла, что не в силах изменить мужа.

«Через год отца не стало, Миша уехал его хоронить, и я попросила, чтобы он больше не приезжал», — рассказала актриса.

Федункив подчеркнула, что пока не планирует нового замужества. Она заявила, что не хочет «перетаскивать горький опыт» в отношения с новым человеком.

Федункив играла в КВН, в 2008 году переехала в Москву и начала сниматься на телевидении. Известность ей принесла роль мамы Коляна в сериале «Реальные пацаны». В 2013 году стала постоянной участницей шоу Comedy Woman.