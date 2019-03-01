Киркорова заподозрили в романе с Ходченковой

Певец Филипп Киркоров опубликовал в Instagram совместное фото с актрисой Светланой Ходченковой и рассказал, что у них есть общие планы. Подписчики певца решили, что речь идет о «походе в ЗАГС».

«Кое-что задумали. Ну а вдруг!» — так Киркоров подписал снимок.

Поклонники артиста попытались угадать, что он имел в виду.

«И что же вы задумали, сняться в фильме, или пойти в загс?» — поинтересовалась @irapankova7150 (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены).

«Придумали родить Филиппу третьего…» — предположила @shelykalina.

«Новая любовь Ходченкова», — написала @po_lina82.

Также подписчики Киркорова предположили, что Ходченкова может сняться в его новом клипе или спеть с ним дуэтом. По одной из версий, речь может идти о съемках новой части «Любви в большом городе».

С 1994-го по 2005 год Киркоров был женат на певице Алле Пугачевой . У певца есть двое детей, рожденных суррогатной матерью.