Киркорова заподозрили в романе с Ходченковой 

Певец Филипп Киркоров опубликовал в Instagram совместное фото с актрисой Светланой Ходченковой и рассказал, что у них есть общие планы. Подписчики певца решили, что речь идет о «походе в ЗАГС».
«Кое-что задумали. Ну а вдруг!» — так Киркоров подписал снимок.
Поклонники артиста попытались угадать, что он имел в виду.
«И что же вы задумали, сняться в фильме, или пойти в загс?» — поинтересовалась @irapankova7150 (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены).
«Придумали родить Филиппу третьего…» — предположила @shelykalina.
«Новая любовь Ходченкова», — написала @po_lina82.
Также подписчики Киркорова предположили, что Ходченкова может сняться в его новом клипе или спеть с ним дуэтом. По одной из версий, речь может идти о съемках новой части «Любви в большом городе».
С 1994-го по 2005 год Киркоров был женат на певице Алле Пугачевой. У певца есть двое детей, рожденных суррогатной матерью.
В 2018 году СМИ обращали внимание, что Киркоров часто появляется на публике с диджеем Екатериной Гусевой. Сам певец заявил, что им «просто хорошо вместе».