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«Чтобы не позориться»: Агутин объяснил отказ Украины послать своего участника на «Евровидение» 

Teleprogramma.pro 1 час назад
Фото: @agutinleonid
Музыкант считает, что в этом году в соседней стране просто нет достойных кандидатов.
Известный музыкант Леонид Агутин высказал свое мнение по поводу того, что в этом году Украина не пошлет своего участника на европейский песенный конкурс «Евровидение».
«Дело не в политике вообще. Увидев новости, я посмотрел три основных выступления претендентов. Не знаю, как поет «MARUV» другие песни, но в той, что я услышал — очень слабенький вокал. Украина мощная держава. Посылать на «Евровидение» слабопоющую девушку — ошибка. На «Евровидении» надо что-то петь. Надо иметь голос. В этой песни она не поет, а мяукает. Песня примитивная. Группа «KAZKA». Я слышал их хорошую песню. Но послушал живьем на английском — скучно. Им было бы рискованно там участвовать. «Freedom jazz» — никакого открытия. Основные претенденты на поездку в Израиль не интересны. Отказ — просто выход для Украины, чтобы не позориться. Лучше пропустим, наверное, считают они. Иногда это бывает правильно сделать. А на политику всегда будут сваливать. К сожалению, это самая яркая тема последние пять лет», — заметил музыкант.
Добавим, что если в этом году в конкурсе победу одержит Сергей Лазарев, то Украина не пошлет своего участника и в следующем году, сообщает канал «РЕН-ТВ».
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Комментарии
Шоу-бизнес , Леонид Агутин , Сергей Лазарев
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