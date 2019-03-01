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В деле Кевина Спейси о домогательствах появились новые подробности 

Газета.Ru + ещё 1 2 часа назад
Фото: TriStar Pictures
Адвокаты звезды сериала "Карточный домик" Кевина Спейси заявили, что обвинения в адрес актера могут быть сфабрикованы, пишет Deadline.
Как отмечается, имя Спейси может быть использовано для того, чтобы просто заработать денег за счет знаменитости.
Представители звезды "Карточного домика" подчеркнули, что статус актера дает "существенный финансовый мотив для фабрикации". Они также запросили записи со стороны обвинителя и его семьи, которые якобы могут подтвердить факт того, что против Спейси готовится гражданский иск.
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