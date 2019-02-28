Дурдом-2: экс-участника телешоу обвинили в избиениях матери

Бывший участник телешоу «Дом-2» Габриэль Альварес сильно докучает соседям и собственной матери, утверждают СМИ. По словам жильцов дома, он постоянно устраивает шумные вечеринки, бегает голым по лестничной клетке и звонит в квартиры. Внимание правоохранительных органов привлекла последняя выходка 32-летнего мужчины — он якобы сломал матери руку гитарой.

На бывшего участника телепроекта «Дом-2» Габриэля Альвареса жалуются соседи, называя его неуравновешенным дебоширом, сообщают СМИ. По словам одной из соседок 32-летнего мужчины, он также неоднократно избивал собственную мать. На днях Ирине Альварес после очередного конфликта потребовалась госпитализация: сын якобы сломал ей руку гитарой.

«Давно [продолжается]. Дело в том, что [Ирина] мне даже сама об этом говорила, что «я вся синяя, вся в синяках, я не знаю, что мне делать». Участковый мер не принимает. Мы тоже устали от него. — цитирует жительницу дома РЕН ТВ. — Здесь компания, все разрисовали, стены грязные. Ну, сейчас притих немножко. Сколько милицию мы вызывали — все бесполезно. Ужасно, что творит. Раздевается [догола], бегает по квартирам — звонит. В окно выкидывает вещи. Короче говоря, с головой у него не все в порядке».

Кроме того, женщина рассказала, что Габриэль ломал лифт и даже бегал по улице, размахивая саблей. В тот раз соседи не выдержали и вызвали полицию, однако уже на следующий день он вернулся домой и устроил шумное застолье с новыми друзьями, которых он якобы приобрел в камере отдела полиции. К тому же от него не раз поступали реальные угрозы: однажды он заявил, что готов спалить всех своих соседей.

В беседе с журналистами сам экс-участник телешоу рассказал, что в настоящее время работает диджеем, причем иногда у него случаются заграничные гастроли. Что касается отношений с матерью, то Габриэль отрицает наличие у них каких-либо конфликтов.

«С матушкой хорошие [отношения]. Она меня не трогает, я ее не трогаю», — заявил он, подчеркнув, что старается обеспечивать ее продуктами и другими необходимыми вещами.

В настоящее время сотрудниками правоохранительных органов выясняются обстоятельства семейного конфликта.

Напомним, что в январе этого года другой бывший участник «телестройки» — Гоген «Адвокат» Солнцев — покаялся в травле Ольги Бузовой, в которой он активно участвовал еще на самом старте проекта. Мужчина, ставший популярным благодаря эпатажному поведению и браку с богатой пенсионеркой, опубликовал в своем инстаграме бюллетень для голосований, которые еженедельно использовали участники шоу, решая, кто покинет проект. На выложенной фотографии была перечеркнута Бузова.

«Бузова, прости меня. Мне раскопали архивы и прислали наш домашний список Мюллера. Это лист голосования с известной «телестройки». Мне многие приписывают начало моего «я» именно с этого проекта, но это не так. Я действительно какое-то время жил на «Доме-2». Это тоже был, есть и будет мой личный опыт. Я себя с трудом узнал тут, если бы не подпись с именем, — признался Солнцев. — Помню, что на голосованиях почти всегда был против Бузовой! Считал, что ей не место на телевидении. Ведь слабаков не любят!»

По мнению Гогена, в те годы Ольга была «очень застенчивой и закомплексованной девушкой». Однако теперь шоумен радуется успехам артистки и даже попросил у поп-звезды прощения, за то что «гнобил» ее ранее.

«Интересно, как сложились остальные судьбы ребят. Если знаете кого-то, хоть напишите в комменты», — завершил свою исповедь Солнцев.

Что касается самой Бузовой, то в последнее время в прессе активно обсуждается ее увлечение хоккеем, в частности омским «Авангардом». Недавно певица и телеведущая посетила матч регулярного чемпионата между омской командой и «Сибирью», а через несколько дней следила за игрой плей-офф против казанского «Ак Барса», в котором «Авангард» разгромил соперника, забив шесть безответных голов.

По мнению поклонников артистки, она слишком эмоционально отреагировала на победу любимого клуба над чемпионами КХЛ.

«Вы что, издеваетесь? 6:0! Что вы творите вообще? Вам не стыдно? Действующих чемпионов так обыгрывать! Я такая довольная», — поделилась эмоциями телезвезда.

Поклонники и пресса при этом высказывают предположения, что причиной увлеченности Бузовой «Авангардом» стала симпатия девушки к одному из игроков команды.