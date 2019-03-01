Сколько «загребает» Друзь

Сколько получает Друзь: изучаем доходы телеэрудита

На рубеже 90-х Друзь после работы «бомбил» на 407-м «Москвиче» — Александр тогда был программистом, а им в то время платили немного. Теперь Александр Абрамович ездит на «Фольксвагене» , но до сих пор подрабатывает поздними вечерами — такова специфика его трудовой деятельности. И доходы от участия в телепроекте «Кто хочет стать миллионером?» весомой роли в финансовом благополучии Друзя не играют.

Напомним, что после участия знатока в этом шоу случился скандал. Редактор программы Илья Бер заявил, что Друзь предлагал ему слить правильные ответы, а выигранные деньги поделить, Друзь же сказал, что скандальный разговор, аудиозапись которого попала в интернет, состоялся лишь потому, что он хотел продажного редактора вывести на чистую воду.

Как бы то ни было, от участия в проектах «Что? Где? Когда?» и «Кто хочет стать миллионером?» отстранили и Друзя, и Бера. «Телепрограмма» разбирается, чем зарабатывает Александр Друзь и как повлиял скандал на его доходы*.

Игры-корпоративы

300 тыс. руб. / 1 мероприятие

Самый модный корпоратив в крупных компаниях — интеллектуальный. Александр Друзь — самый востребованный специалист в этом сегменте мероприятий. Хозяин одного из пиар-агентств сообщил нам, что после телескандала спрос на Друзя лишь вырос: магистра клуба знатоков активно бронируют на весну.

Очень популярен интеллектуальный тренинг «Внимание, вопрос!». Продолжительность — до 2 часов. Формат — команды отвечают на вопросы ведущего.

Гонорар Друзя от количества участников не зависит и составляет 300 тысяч рублей. В качестве сувениров участникам предлагают рекомендованные знаменитым эрудитом книги — 1 тысяча рублей за штуку.

Кстати, деньги заказчикам тренинга предлагают перевести на счет ИП Александра Друзя, то есть налоги маэстро платит.

Лекции, тренинги, консультации

300 — 500 тыс. руб. / 1 мероприятие

В регионах в моде авторские лекции и тренинги от магистра. Темы разные: к примеру, «Интеллект. Лидерство. Принятие решений» или «Правильность принятия решений. Ловушки для ума». На основе недавнего скандала Александру Абрамовичу пора готовить лекции на тему «Правильные риски. Ловушки для ума и репутации».

Шутки шутками, а деньги такие лекции приносят хорошие и стабильные. Так как большинство лекций проходит в регионах, то к затратам организаторов, помимо гонорара магистру, добавляются расходы на перелет и проживание двух человек — Друзя и его импресарио.

Кстати, раньше Друзя охотно приглашали в регионы на вручение различных бизнес-премий. По предварительным оценкам пиар-специалистов, из-за скандала Александр Абрамович может лишиться именно этой статьи дохода.

Рекламные контракты

От 1 млн руб. / 1 контракт

Знаток рекламировал и банковские услуги, и обогреватели. Кто-то решит, что после скандала заказчики вряд ли захотят сделать Друзя лицом своего бренда, однако специалисты утверждают обратное: Друзь стал еще более узнаваемым и соответственно интересным для рекламодателей.

Телевидение, книги

От 100 — 200 тыс. руб. /1 проект

В недавнем интервью Друзь рассказал: «Когда на одном из питерских телеканалов появляется какой-либо проект, работаю как руководитель игровых программ…» Постоянной зарплаты на канале Друзь не имеет, получает лишь за конкретный проект.

Кроме того, Александр Друзь выпустил две книги: одна — детская, а вторая — путеводитель «Петербург: пешком по городу». Знаток планирует продолжить выпускать путеводители и готовит выпуск книг «Петербург: прогулки по пригородам» и «Петербург: пешком по городу-2».

Пенсия

Около 15 тыс. руб. /месяц

63-летний Друзь дослужился до вполне приличной по нынешним временам пенсии, но вряд ли ее размер всерьез беспокоит обеспеченного знатока.

Кстати

В свое время у Друзя было две компании, торговавшие стройматериалами. Но после кризиса в отрасли Александр продал их, инвестировав вырученные средства. Сумма инвестиций неизвестна.

Еще одно направление для инвестиций — бонистика (коллекционирование бумажных денег). От отца Друзю досталась солидная коллекция, которую он регулярно пополняет.

Что касается телеигры «Что? Где? Когда?», то отстранение от участия в ней напрямую на его доходах не отразится — денег знатокам в игре не платят.

И вот еще отметим: пусть Друзь и отстранен от игр в интеллектуальном клубе, уже завоеванные награды и звания у него никто не отбирает. Александр Абрамович по-прежнему является магистром «Что? Где? Когда?», обладателем «Бриллиантовой совы» и шестикратным обладателем «Хрустальной совы».

*Подсчеты произведены на основе данных, взятых из открытых источников.