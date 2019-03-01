Сколько «загребает» Друзь

На рубеже 90-х Друзь после работы «бомбил» на 407-м «Москвиче» — Александр тогда был программистом, а им в то время платили немного. Теперь Александр Абрамович ездит на «Фольксвагене», но до сих пор подрабатывает поздними вечерами — такова специфика его трудовой деятельности. И доходы от участия в телепроекте «Кто хочет стать миллионером?» весомой роли в финансовом благополучии Друзя не играют.
Напомним, что после участия знатока в этом шоу случился скандал. Редактор программы Илья Бер заявил, что Друзь предлагал ему слить правильные ответы, а выигранные деньги поделить, Друзь же сказал, что скандальный разговор, аудиозапись которого попала в интернет, состоялся лишь потому, что он хотел продажного редактора вывести на чистую воду.
Как бы то ни было, от участия в проектах «Что? Где? Когда?» и «Кто хочет стать миллионером?» отстранили и Друзя, и Бера. «Телепрограмма» разбирается, чем зарабатывает Александр Друзь и как повлиял скандал на его доходы*.
Игры-корпоративы
300 тыс. руб. / 1 мероприятие
Самый модный корпоратив в крупных компаниях — интеллектуальный. Александр Друзь — самый востребованный специалист в этом сегменте мероприятий. Хозяин одного из пиар-агентств сообщил нам, что после телескандала спрос на Друзя лишь вырос: магистра клуба знатоков активно бронируют на весну.
Очень популярен интеллектуальный тренинг «Внимание, вопрос!». Продолжительность — до 2 часов. Формат — команды отвечают на вопросы ведущего.
Гонорар Друзя от количества участников не зависит и составляет 300 тысяч рублей. В качестве сувениров участникам предлагают рекомендованные знаменитым эрудитом книги — 1 тысяча рублей за штуку.
Кстати, деньги заказчикам тренинга предлагают перевести на счет ИП Александра Друзя, то есть налоги маэстро платит.
Лекции, тренинги, консультации
300 — 500 тыс. руб. / 1 мероприятие
В регионах в моде авторские лекции и тренинги от магистра. Темы разные: к примеру, «Интеллект. Лидерство. Принятие решений» или «Правильность принятия решений. Ловушки для ума». На основе недавнего скандала Александру Абрамовичу пора готовить лекции на тему «Правильные риски. Ловушки для ума и репутации».
Шутки шутками, а деньги такие лекции приносят хорошие и стабильные. Так как большинство лекций проходит в регионах, то к затратам организаторов, помимо гонорара магистру, добавляются расходы на перелет и проживание двух человек — Друзя и его импресарио.
Кстати, раньше Друзя охотно приглашали в регионы на вручение различных бизнес-премий. По предварительным оценкам пиар-специалистов, из-за скандала Александр Абрамович может лишиться именно этой статьи дохода.
Рекламные контракты
От 1 млн руб. / 1 контракт
Знаток рекламировал и банковские услуги, и обогреватели. Кто-то решит, что после скандала заказчики вряд ли захотят сделать Друзя лицом своего бренда, однако специалисты утверждают обратное: Друзь стал еще более узнаваемым и соответственно интересным для рекламодателей.
Телевидение, книги
От 100 — 200 тыс. руб. /1 проект
В недавнем интервью Друзь рассказал: «Когда на одном из питерских телеканалов появляется какой-либо проект, работаю как руководитель игровых программ…» Постоянной зарплаты на канале Друзь не имеет, получает лишь за конкретный проект.
Кроме того, Александр Друзь выпустил две книги: одна — детская, а вторая — путеводитель «Петербург: пешком по городу». Знаток планирует продолжить выпускать путеводители и готовит выпуск книг «Петербург: прогулки по пригородам» и «Петербург: пешком по городу-2».
Пенсия
Около 15 тыс. руб. /месяц
63-летний Друзь дослужился до вполне приличной по нынешним временам пенсии, но вряд ли ее размер всерьез беспокоит обеспеченного знатока.
Кстати
В свое время у Друзя было две компании, торговавшие стройматериалами. Но после кризиса в отрасли Александр продал их, инвестировав вырученные средства. Сумма инвестиций неизвестна.
Еще одно направление для инвестиций — бонистика (коллекционирование бумажных денег). От отца Друзю досталась солидная коллекция, которую он регулярно пополняет.
Что касается телеигры «Что? Где? Когда?», то отстранение от участия в ней напрямую на его доходах не отразится — денег знатокам в игре не платят.
И вот еще отметим: пусть Друзь и отстранен от игр в интеллектуальном клубе, уже завоеванные награды и звания у него никто не отбирает. Александр Абрамович по-прежнему является магистром «Что? Где? Когда?», обладателем «Бриллиантовой совы» и шестикратным обладателем «Хрустальной совы».
*Подсчеты произведены на основе данных, взятых из открытых источников.