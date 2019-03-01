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Симоньян заявила, что отдает всю свою зарплату на благотворительность 

РИА Новости 43 минуты назад
Главный редактор МИА "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян сообщила, что всю свою зарплату отдает на благотворительность.
"Я всю свою зарплату отдаю на благотворительность. Всю… именно потому, что я работаю на государство и зарплата, которую я получаю, — это государственные деньги", — сказала Симоньян во время стрима на канале "60 минут" на YouTube.
Она пояснила, что считает это для себя правильным, и отметила, что благодаря успешности ее мужа, режиссера Тиграна Кеосаяна, супруги "не нуждаются".
"Я просто вот эти деньги из государственного бюджета, которые я лично получаю — я их отдаю людям, мне так спокойней", — добавила Симоньян.
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Шоу-бизнес , Видео , Тигран Кеосаян , Маргарита Симоньян , РИА Новости
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