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Лазарев организовал на Украине музыкальный Евромайдан 

Дни.ру 1 час назад
Певец, представляющий Россию на "Евровидении-2019", причастен к тому, что Незалежная отказалась в этом году участвовать в международном песенном конкурсе. Такую точку зрения высказал "Дни.ру" член экспертного совета по развитию информационного общества при Госдуме Вадим Манукян.
По словам эксперта, то, что произошло с украинским национальным отбором на "Евровидение", войдет в историю под названием "музыкальный Евромайдан".
"По сути, отказ Maruv плясать под дудку украинских чиновников вызвал виртуальную революцию достоинства среди украинских музыкантов и телезрителей", — уверен Вадим Манукян.
Собеседник "Дни.ру" обратил внимание на то, что вокруг этой истории произошла консолидация всего украинского общества.
"Люди собрались не под политическими знаменами, а под знаменем музыки, а им откровенно навязали политику и хотели выломать руки", — констатировал эксперт.
"А кто же является организатором этого украинского музыкального Евромайдана? В это сложно поверить, но им стал именно Сергей Лазарев", — заявил Манукян.
По его словам, певец первым поверил в Maruv и все эти годы ее опекал, о чем откровенно призналась сама исполнительница.
Манукян добавил, что Сергей Лазарев "дрался как лев" за певицу на шоу "Голос Краины", "когда до студии доносились звуки выстрелов с Евромайдана".
"По иронии судьбы именно российский участник "Евровидения-2019" привел в движение бомбу замедленного действия по имени Maruv", — заключил Вадим Манукян.
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Шоу-бизнес , Видео , Сергей Лазарев , Госдума
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