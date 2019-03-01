Лазарев организовал на Украине музыкальный Евромайдан

Певец, представляющий Россию на "Евровидении-2019", причастен к тому, что Незалежная отказалась в этом году участвовать в международном песенном конкурсе. Такую точку зрения высказал "Дни.ру" член экспертного совета по развитию информационного общества при Госдуме Вадим Манукян.

По словам эксперта, то, что произошло с украинским национальным отбором на "Евровидение", войдет в историю под названием "музыкальный Евромайдан".

"По сути, отказ Maruv плясать под дудку украинских чиновников вызвал виртуальную революцию достоинства среди украинских музыкантов и телезрителей", — уверен Вадим Манукян.

Собеседник "Дни.ру" обратил внимание на то, что вокруг этой истории произошла консолидация всего украинского общества.

"Люди собрались не под политическими знаменами, а под знаменем музыки, а им откровенно навязали политику и хотели выломать руки", — констатировал эксперт.

"А кто же является организатором этого украинского музыкального Евромайдана? В это сложно поверить, но им стал именно Сергей Лазарев", — заявил Манукян.

По его словам, певец первым поверил в Maruv и все эти годы ее опекал, о чем откровенно призналась сама исполнительница.

Манукян добавил, что Сергей Лазарев "дрался как лев" за певицу на шоу "Голос Краины", "когда до студии доносились звуки выстрелов с Евромайдана".