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Лолита в компании молодых поклонников прямо на улице спела песню «Шампанское» 

Teleprogramma.pro 1 час назад
Фото: Instagram
Песни Лолиты Милявской слушают люди всех возрастов — от мала до велика. В доказательство этому певица опубликовала на своей странице в соцсети Instagram видеоролик, на котором она вместе с обступившими ее подростками прямо на улице поет песню «Шампанское».
«Вот это подарок от молодёжи! Песня «Шампанское» зашла!», — подписала певица видеозапись.
Лолита также рассказала, что большинство российских радиостанций отказались транслировать песню «Шампанское», заявив, что она «неформат».
Напомним, ранее артистка рассказала о своей поездке в Ташкент и о забавном конфузе, который произошел с ней во время концерта — у Лолиты на 10 минут отключился микрофон.
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