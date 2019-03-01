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Дима Билан оказался прикован к инвалидной коляске 

News.ru + ещё 3 44 минуты назад
Фото: Instagram
Певец Дмитрий Билан проходит реабилитацию после недавно перенесённой операции. Музыкант, который сейчас передвигается исключительно на инвалидном кресле, был вынужден отменить все концерты, запланированные на март.
«Все, кто купил билеты на мартовские шоу, главное не переживайте за билеты — всё сделаем в лучшем виде», — пообещал артист своим поклонникам, отметив, что билеты на концерт сохранятся.
Он также отметил, что полноценную концертную программу начнёт уже в апреле.
«Я уверен, что это время, которое дала мне судьба, использую с пользой — продвинусь в записи нового альбома и запишу новый многообещающий сингл «Про Белые розы», — добавил певец, поблагодарив фолловеров за поддержку.
Как писал News.ru, Билан перенёс хирургическое вмешательство после полученной травмы. Нога певца оказалась сломана в двух местах. Несмотря на острую боль, он отработал концерт в Санкт-Петербурге и только затем рассказал о полученных травмах. Оказалось, накануне выступления Билан поскользнулся на льду. Врачи сразу назначили ему операцию, но певец решил перенести её. В итоге исполнителю вставили девять шурупов в ногу.
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Шоу-бизнес , Дима Билан
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