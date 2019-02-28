Сябитова отвергла занятие проституцией

Телеведущая и главная сваха страны Роза Сябитова заявила, что все её достижения — это результат долгого и упорного труда. Так она ответила всем комментаторам, которую атакуют её семью в социальных сетях.

«Моя мотивация стать звездой весьма банальна. Мне нужно было поднимать детей на ноги, дать им прекрасное образование. А как это сделать, если мне уже под сорок, я не занимаюсь проституцией, и у меня нет каких-то производств? Стать знаменитой», — заявила ведущая программы «Давай поженимся».

Она также уличила хейтеров в том, что они закрывают свои профили, когда она всё честно рассказывает — «про грудь, климакс и ремонт». Селебрити добавила, что начнёт прислушиваться к советам пользователей, когда они станут такими же успешными как она.

Ранее News.ru писал, что год назад Сябитова объявляла о скорой свадьбе с избранником по имени Ринат. Пара до сих пор не сочеталась браком, но поддерживает отношения на расстоянии. По словам 57-летней телесвахи, гостевой брак — наиболее оптимальный вариант в её возрасте.