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Агутин оказался шокирован получением Ордена Дружбы вместо звания «Народный артист» 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 5 1 час назад
Фото: РИА Новости
Заслуженный артист России Леонид Агутин признался, что в 2018 году к 50-летию ждал получения звания «Народный артист», а не Ордена Дружбы, на решение, по его мнению, повлияло ограничение в присвоении почетных званий.
«Мне в прошлом году вручили Орден Дружбы, и я, честно говоря, был немножко ошарашен. Почет, спасибо, очень приятно. Но по праву я бы хотел звание «Народный артист» к юбилею», — передает его слова ТАСС.
Он уверен, что причиной оказалось решение министерства культуры по сокращению выдачи званий народных артистов.
«В прошлом году пошла такая тема, что хватит всем раздавать «Народных артистов». Я под эту гребенку тоже попал, и запрос мой был отклонен», — сообщил он.
В то же время Агутин заявил, что «никакой трагедии не произошло», а самым главным для него остаются зрители.
«Они приходят на твой концерт — значит, ты народный артист», — заметил он.
Ранее министр культуры Владимир Мединский в интервью «Известиям» заявил, что звание «Народный артист» нельзя присуждать десятками и сотнями, их должно быть не более пяти в год. Однако он подчеркнул, что речь идет не о квотировании, а о более «вдумчивом подходе к распределению званий».
Кроме того, он заявил, что госнаграды нельзя автоматически вручать к юбилею.
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Шоу-бизнес , Леонид Агутин , Владимир Мединский , Минкультуры , газета "Известия" , ИТАР-ТАСС
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