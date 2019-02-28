«У меня плохие прогнозы»: певица Лама о борьбе с раком

Певицу Ламу (в жизни Марина Сафонова) знают не только, как популярную звезду 90-х и «нулевых». Сегодня многие ее воспринимают, как пример жизнелюбия. Когда девушке поставили диагноз — третья стадия рака, ей отводили три месяца жизни. А она борется больше двух лет! И не просто борется, но еще и помогает людям, насколько хватает ее сил. Лама призналась, что сегодня онкология для нее не болезнь, а священная война. И в этой борьбе она решила быть примером стойкости и подражания.

— Эта болезнь затронула, думаю каждую вторую семью. Кто-то опускает руки, но не я. Я прошла через огромную боль, но нашла в себе силы вести онлайн дневник, чтобы стать примером для миллионов, дать им стимул к жизни. Я единственная российская селебрити, кто находится на последней стадии и пока еще жива. И единственная, кто в такой ситуации впустил в свою жизнь тысячи людей в режиме онлайн, — признается артистка.

Вопреки расхожему мнению о распущенной жизни певцов, Лама никогда не курила, не принимала наркотики и не делала «пластику». А проблемы со здоровьем начались после того, как на нее напали — ограбили и избили. Течение онкологии осложнялось тем, что девушка не переносит обезболивающие и антибиотики.

— Я решила: если смогу выжить я — смогут и миллионы других. Конечно, я не выздоровела, но ремиссия на последней стадии — это тоже своего рода победа. У меня плохие прогнозы, но я не имею права сдаваться, ведь на меня смотрят тысячи. А значит, я обязана жить!

Исполнительница признается, что после того, как узнала о своем заболевании, ее жизнь изменилась в корне. Поменялись график, привычки, но не жизненные ценности.

— Мне нельзя быть на солнце и долго разговаривать по телефону, мне приходится регулярно принимать препараты и быть под наблюдением. Но я осталась верна принципу: нужно драться до победного! Единственное, что я переосмыслила: надо больше внимания уделять себе! Я же жила и живу на самоотдаче, — цитирует сайт Dni.ru слова Ламы.