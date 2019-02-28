Российский певец камерунского происхождения Пьер Нарцисс прокомментировал отказ Украины от участия в «Евровидении».
«Музыка всегда существовала для того, чтобы радовать людей. А политики должны заниматься своими делами. То, что сейчас происходит — это плохо и для народа Украины, и для россиян, эти народы — братья, они жили вместе дружно», — сказал он агентству РИА «Новости».
Певец вспомнил африканскую поговорку «когда дерется слон, страдает трава». По его мнению, трава это народ, который становится жертвой политической драки.
«Какая разница, в какой стране выступает артист? Кто победит на конкурсе? Это полный бред. Искусство должно объединять людей во всем мире», — сказал артист.
Украина решила отказаться от участия в конкурсе «Евровидение» после скандала с национальным отбором. Лидера национального отбора певицу Maruv подвергли критике из-за выступлений в России, а затем предложили ей подписать контракт, условия которого она назвала рабскими. Maruv отказалась подписать его и заявила, что не желает быть «битой на политической арене».
После нее от участия в «Евровидении» отказались группы Freedom Jazz, Kazka и Brunettes Shoot Blondes, занявшие в национальном отборе второе, третье и четвертое места соответственно.
Европейский вещательный союз (EBU) выразил надежду, что Украина вернется на конкурс в 2020 году, в ответ на это на Украине заявили, что вернутся только в том случае, если победу в нынешнем году не одержит представитель России Сергей Лазарев.