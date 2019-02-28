Пьер Нарцисс высказался о скандале на украинском отборе на «Евровидение»

«Музыка всегда существовала для того, чтобы радовать людей. А политики должны заниматься своими делами. То, что сейчас происходит — это плохо и для народа Украины, и для россиян, эти народы — братья, они жили вместе дружно», — сказал он агентству РИА «Новости».

Певец вспомнил африканскую поговорку «когда дерется слон, страдает трава». По его мнению, трава это народ, который становится жертвой политической драки.

«Какая разница, в какой стране выступает артист? Кто победит на конкурсе? Это полный бред. Искусство должно объединять людей во всем мире», — сказал артист.

Украина решила отказаться от участия в конкурсе «Евровидение» после скандала с национальным отбором. Лидера национального отбора певицу Maruv подвергли критике из-за выступлений в России, а затем предложили ей подписать контракт, условия которого она назвала рабскими. Maruv отказалась подписать его и заявила, что не желает быть «битой на политической арене».

После нее от участия в «Евровидении» отказались группы Freedom Jazz, Kazka и Brunettes Shoot Blondes, занявшие в национальном отборе второе, третье и четвертое места соответственно.