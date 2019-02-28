Пугачева после скандала с юбилеем нашла выход

Концерт Аллы Пугачевой обещали показать по телевидению

Концерт Аллы Пугачевой , который состоится 17 апреля в Кремлевском дворце съездов, все-таки покажут по телевидению. Об этом пишут «Дни.ру» со ссылкой на директора певицы Елену Чупракову.

«Могу сказать, что снимать будут и покажут обязательно, но какой канал — пока не знаю», — сказала она.

Ранее сообщалось, что первый за десять лет сольник Аллы Пугачевой не будет транслироваться по телевидению. Это известие, в частности, стало причиной ажиотажного спроса на билеты, которые в кассах Кремля были распроданы в первый же день продаж, а теперь предлагаются перекупщиками по цене до 300 тысяч рублей.