88-летняя мать Майкла Джексона слегла из-за нашумевшего докфильма о поп-короле

Мать Майкла Джексона Кэтрин возможно больше никогда не сможет ходить. Причиной ухудшения состояния 88-летней женщины стал докфильм Leaving Neverland («Покидая Неверландию»), где короля поп-музыки обвиняют в педофилии. Она буквально раздавлена обнародованными фактами.

Близкие матери Джексона опасаются, что она больше никогда не сможет ходить. Сейчас женщина может передвигаться только в инвалидном кресле и есть вероятность, что она останется прикованной к нему до конца своих дней.

По словам инсайдера, миссис Джексон чрезвычайно расстроена. Мало того, что она прикована к инвалидной коляске, она чувствует себя преданной сыном и эмоционально раздавлена.