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88-летняя мать Майкла Джексона слегла из-за нашумевшего докфильма о поп-короле 

Teleprogramma.pro 42 минуты назад
Фото: globallookpress.com
Мать Майкла Джексона Кэтрин возможно больше никогда не сможет ходить. Причиной ухудшения состояния 88-летней женщины стал докфильм Leaving Neverland («Покидая Неверландию»), где короля поп-музыки обвиняют в педофилии. Она буквально раздавлена обнародованными фактами.
Близкие матери Джексона опасаются, что она больше никогда не сможет ходить. Сейчас женщина может передвигаться только в инвалидном кресле и есть вероятность, что она останется прикованной к нему до конца своих дней.
По словам инсайдера, миссис Джексон чрезвычайно расстроена. Мало того, что она прикована к инвалидной коляске, она чувствует себя преданной сыном и эмоционально раздавлена.
«Все это ужасно грустно. В то время, как ее ум еще остер, эмоциональная встряска оказала разрушительное воздействие на ее тело — все это видят», — цитирует собеседника Mirror.
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Шоу-бизнес , Майкл Джексон
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