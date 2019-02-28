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Киркоров предложил вручить Серебрякову «Оскар» за роль в фильме 

Рамблер 44 минуты назад
Фото: РИА Новости
Певец Филипп Киркоров призвал вручить «Оскара» Алексею Серебрякову за роль в фильме «Ван Гоги».
Премьера кинокартины режиссера Сергея Ливнева состоялась накануне в кинотеатре «Иллюзион».
После просмотра Филипп Киркоров заявил, что фильм достоин быть номинированным на «Оскар», так же как и актеры, исполнившие главную и второстепенную мужские роли.
«Создается ощущение, что мы сегодня присутствовали на фильме, номинированном на «Оскар». Золотую статуэтку надо давать каждому актеру: одному за главную, а второму за роль второго плана», — сказал Киркоров изданию Cosmopolitan.
Картина «Ван Гоги» повествует о художнике, который спустя долгое время возвращается в родной дом, чтобы наладить отношения с отцом.
По словам Киркорова, после этой истории ему сразу же захотелось позвонить отцу, Бедросу Киркорову.
Работа Алексея Серебрякова пришлась по душе и его коллеге Дмитрию Певцову, который назвал его блистательным русским артистом.
«Я давно ушел из кинематографа, но очень рад, что там есть Леша Серебряков, который спокойно там без меня обходится», — заявил Певцов.
Фильм «Ван Гоги» выйдет в широкий прокат 7 марта.
Комментарии1
Шоу-бизнес , Филипп Киркоров , Дмитрий Певцов , Сергей Ливнев , Алексей Серебряков
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