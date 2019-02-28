Киркоров предложил вручить Серебрякову «Оскар» за роль в фильме

Премьера кинокартины режиссера Сергея Ливнева состоялась накануне в кинотеатре «Иллюзион».

После просмотра Филипп Киркоров заявил, что фильм достоин быть номинированным на «Оскар», так же как и актеры, исполнившие главную и второстепенную мужские роли.

«Создается ощущение, что мы сегодня присутствовали на фильме, номинированном на «Оскар». Золотую статуэтку надо давать каждому актеру: одному за главную, а второму за роль второго плана», — сказал Киркоров изданию Cosmopolitan.

Картина «Ван Гоги» повествует о художнике, который спустя долгое время возвращается в родной дом, чтобы наладить отношения с отцом.

По словам Киркорова, после этой истории ему сразу же захотелось позвонить отцу, Бедросу Киркорову.

Работа Алексея Серебрякова пришлась по душе и его коллеге Дмитрию Певцову , который назвал его блистательным русским артистом.

«Я давно ушел из кинематографа, но очень рад, что там есть Леша Серебряков, который спокойно там без меня обходится», — заявил Певцов.

Фильм «Ван Гоги» выйдет в широкий прокат 7 марта.